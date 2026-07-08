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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 08 de Julho de 2026 às 19:00

O futuro da área do Esqueletão

fernando albrecht/especial/jc
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Fernando Albrecht
A estratégica área do falecido Esqueletão, na esquina das ruas Marechal Floriano e Otávio Rocha, está livre dos restos mortais e espera um comprador. Se já existe um, ainda não deu sinais de vida. Como é que se limpará a área jurídica com os ex-proprietários de conjuntos é que são elas. 

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