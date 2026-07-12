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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 12 de Julho de 2026 às 18:00

Você não vai acreditar quantas Perereka's são produzidas

Van das Perereka's circula por Porto Alegre

Van das Perereka's circula por Porto Alegre

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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JC
Mauro Belo Schneider, interino 

Quem mora no Rio Grande do Sul, com certeza, já viu nas prateleiras dos mercados a marca de salgadinhos e pipocas Perereka's. O nome chama atenção e gera piadas entre adultos e brincadeiras entre crianças. E, segundo o proprietário da empresa, com fábricas em Caxias do Sul e em Sapucaia do Sul, são produzidos 80 mil pacotes por dia. “É bastante perereka”, brinca Adamir Anderle.

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