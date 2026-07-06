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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 06 de Julho de 2026 às 18:11

A conversa dos sem-tetos na praça do Trensurb

fernando albrecht/especial/jc
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Fernando Albrecht
Um grupo de sem-tetos reuniu-se na praça do Trensurb em conversa animada, mesmo com o frio de rachar. Uma garrafa passa de mão em mão, depois de boca em  boca. Ao lado, um deles está deitado no chão completamente imóvel. Se foi efeito do conteúdo da garrafa ou algum problema de saúde não se sabe. 

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