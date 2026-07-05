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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 05 de Julho de 2026 às 19:55

Onde há emergência infantil hoje

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Jornal do Comércio
A Unimed orienta que, a partir de 1º de agosto, pessoas que tenham o plano semi-privativo busquem atendimento de emergência no Hospital Santo Antônio, da Santa Casa, ou na unidade própria da cooperativa no Shopping Total, que funcionará 24h, começando no próximo dia 11.

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