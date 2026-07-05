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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 05 de Julho de 2026 às 19:55

O Futuro da Terra

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Jornal do Comércio
O Prêmio O Futuro da Terra, parceria entre o Jornal do Comércio e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), que acontece anualmente durante a Expointer, já está sendo preparado. Neste ano, a cerimônia de premiação será realizada novamente no auditório da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. As indicações de cientistas, pesquisadores, agricultores, instituições e empresas que mais têm contribuído para o desenvolvimento do agronegócio e à preservação ambiental por meio de práticas inovadoras e sustentáveis poderão ser realizadas até o dia 20 de julho.

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