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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 05 de Julho de 2026 às 19:55

Atenção à complexidade

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Jornal do Comércio
Um cuidado que o superintendente da Unimed Porto Alegre, Marcelo Hartmann, sugere é avaliar a necessidade de levar uma criança a uma emergência. Em alguns casos, para não haver exposição desnecessária a vírus, é melhor agendar com o pediatra da família. Segundo ele, são quase 500 cadastrados no plano atualmente.

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