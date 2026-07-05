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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 05 de Julho de 2026 às 19:55

O Futuro da Terra II

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Jornal do Comércio
Para o diretor-presidente da Fapergs, Odir Dellagostin, celebrar os 30 anos do Prêmio O Futuro da Terra é reconhecer uma trajetória que ajudou a aproximar a ciência da vida real das pessoas, especialmente no campo. "Ao longo dessas três décadas, o prêmio deu visibilidade a pesquisadores, produtores, instituições, empresas e iniciativas que demonstram, na prática, que conhecimento científico, inovação e sustentabilidade são fundamentais para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul", entende. 

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