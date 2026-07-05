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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 05 de Julho de 2026 às 19:55

Carros elétricos em alta

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Jornal do Comércio
Difícil de imaginar essa notícia há alguns anos, mas os carros elétricos representaram maioria das vendas da Volvo Car Brasil em junho. Além do EX30, com 138 carros emplacados, os modelos EX40 e o EC40 tiveram forte desempenho, somando 182 emplacamentos. Na soma total, os veículos totalmente elétricos representaram 52,4% das vendas no mês. O XC60, maior sucesso de vendas da Volvo Cars em todos os tempos, também manteve a liderança entre os veículos vendidos pela montadora sueca no País, com 265 unidades emplacadas no sexto mês de 2026. Daqui em diante, esses números só tendem a subir, e para todas as marcas que apostam no ramo.

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