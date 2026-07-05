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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 05 de Julho de 2026 às 19:55

Marcas que vão e voltam

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Jornal do Comércio
A chegada da Zara e da Sephora ao BarraShoppingSul, que já estão com tapumes anunciando a abertura em breve, marca o retorno dos negócios ao empreendimento. O BurgerKing, que havia fechado no início do ano, agora decidiu retornar à praça de alimentação. É um vai e vem que deixa os clientes confusos.

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