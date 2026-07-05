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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 05 de Julho de 2026 às 19:55

Frio com sol

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Jornal do Comércio
"Frio com sol, até vai, mas frio com chuva ninguém merece" é uma das frases que mais se ouve neste inverno. Na sexta-feira, passada, no entanto, nem o sol aqueceu e a bergamota teve de ser degustada entre quatro paredes.  

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