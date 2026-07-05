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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 05 de Julho de 2026 às 19:55

Árvore contra o tabagismo

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Jornal do Comércio
A placa "não fumo", instalada na cerca que protege uma árvore na avenida Assis Brasil, em Porto Alegre, provavelmente foi motivada pela quantidade de bitucas atiradas ali pelos fumantes. A mensagem irônica chama atenção e passa a mensagem - se funciona, é outra história.

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