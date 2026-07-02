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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 02 de Julho de 2026 às 18:11

Pré-estreia em 2026

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Jornal do Comércio
Há tanta vontade de compartilhar tudo nas redes sociais que os organizadores de pré-estreias de filmes em Porto Alegre tomaram uma medida: celular fica num saquinho distribuído pela equipe. Sem spoilers!

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