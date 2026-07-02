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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 02 de Julho de 2026 às 18:11

D'Ale pizzaiolo

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Jornal do Comércio
Antes de ir a Nova York, na semana passada, D'Alessandro participou de uma ação do Instituto Lance de Craque no Pão dos Pobres. Foi realizada uma experiência de "dia na Itália" com produção de pizzas para as 120 crianças do projeto. Os pizzaiolos vieram de Bento Gonçalves só para o evento.

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