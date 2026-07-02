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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 02 de Julho de 2026 às 18:11

Nova presidência na Afisvec

Eduardo Jaeger e Marcelo Ramos de Mello - posse da diretoria a AFISVEC - Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual - RS para o biênio 2026/2028

Eduardo Jaeger e Marcelo Ramos de Mello - posse da diretoria a AFISVEC - Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual - RS para o biênio 2026/2028

/TÂNIA MEINERZ/JC
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Fernando Albrecht
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