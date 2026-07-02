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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 02 de Julho de 2026 às 18:11

Historinha de sexta

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Fernando Albrecht
O leitor deve ter percebido que a página não foi feita pelo titular Fernando Albrecht nesta semana. É que o nosso colunista que dá às boas-vindas ao Jornal do Comércio tirou um tempo para fazer exames de rotina. O dia mais difícil de substituí-lo é nas sextas-feiras, quando ele nos presenteia com a Historinha de Sexta, sempre com episódios de memórias afetivas que não são só dele, mas de muitos gaúchos.

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