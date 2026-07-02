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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 02 de Julho de 2026 às 18:11

Festa das cucas

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Fernando Albrecht
Para quem gosta de cuca, olha a dica para este fim de semana: Santa Cruz do Sul recebe a tradicional Festa das Cucas, no Parque da Oktoberfest, com o tema "Sabores que Inspiram o Amanhã". Além da comercialização de cucas, o evento promove feiras de artesanatos e voltadas à agroindústria, assim como apresentações musicais. A festa tem entrada gratuita e inicia nesta sexta-feira, das 12h às 19h. No sábado, a abertura acontece às 10h e se estende até as 19h, enquanto no domingo a programação vai até as 18h.

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