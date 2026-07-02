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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 02 de Julho de 2026 às 18:11

Ocupação da praia

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Fernando Albrecht
Há alguns anos, ocorreu decisão parecida em Rainha do Mar, praia próxima à Atlântida, quando foi definida a demolição do Babilônia. O empreendimento foi construído na areia e atraía público do Litoral Norte todo. Fazia o maior sucesso, mas, depois de alguns verões, teve seu fim. Em Capão da Canoa, teve o caso do Baronda também, que passou pela mesma situação.

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