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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 02 de Julho de 2026 às 18:11

Curiosidade sobre o 20Barra9

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Fernando Albrecht
Uma coisa curiosa sobre a operação do 20Barra9 na beira da praia de Atlântida, no imóvel do Bali Hai, é que, embora fosse “pé na areia”, os clientes eram orientados a usar camiseta. Afinal, era um ambiente bastante requintado, mas de livre acesso.

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