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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Julho de 2026 às 19:48

Quantas linhas há hoje no Brasil

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Jornal do Comércio
Depois, começou a queda, causada por três principais motivos: substituição pelo celular; aplicativos de mensagens; e migração de empresas para soluções IP. Em abril de 2026, o Brasil tinha cerca de 19,1 milhões de linhas fixas, menos da metade do pico histórico.

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