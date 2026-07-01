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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Julho de 2026 às 19:48

Empresas ativas atualmente

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Jornal do Comércio
As maiores marcas que atuam no mercado de telefonia fixa no Brasil, atualmente, são: Claro (30,9%), Vivo (24,9%) e Oi (17,2%).  

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