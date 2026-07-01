Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Julho de 2026 às 19:48

Panorama no RS

Compartilhe:
Jornal do Comércio
No Rio Grande do Sul, a cada 100 pessoas, 5,6 têm uma assinatura de telefonia fixa, segundo a Anatel. O estado que lidera é São Paulo, com nove habitantes com uma linha a cada 100.

Notícias relacionadas