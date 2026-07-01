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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Julho de 2026 às 19:48

Memórias

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Jornal do Comércio
Há muitas memórias relacionadas ao mercado de telefonia, que passou por tantas transformações. Quem não lembra como era ir às agências telefônicas no Litoral Norte para mandar notícias para a família e amigos durante o verão?  

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