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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Julho de 2026 às 19:48

Quarto do Mario fechado

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Jornal do Comércio
Alguns frequentadores da Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, têm estranhado que o quarto do escritor está fechado. A assessoria de imprensa do local explica que o ambiente passa por manutenção. No dia 30 de julho, data de 120 anos do nascimento do poeta, será apresentada ao público a renovação das exposições, com novos olhares sobre a trajetória e a produção literária de Quintana.

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