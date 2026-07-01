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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Julho de 2026 às 19:48

Varal de lâmpadas

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Jornal do Comércio
Todo bar ou restaurante que se preze, hoje, tem um varal de lâmpadas. A moda pegou e se espalhou pelo comércio para chamar atenção do público. E fica bonito!

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