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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 02 de Julho de 2026 às 00:25

Intervalo para hidratação

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Jornal do Comércio
Analistas afirmam que o intervalo para hidratação durante os jogos da Copa do Mundo é capaz de mudar o rumo da partida. Os jogos têm mostrado que ocorre uma inversão entre dominantes e dominados após a paradinha.

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