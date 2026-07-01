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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Julho de 2026 às 19:48

Efeitos na bexiga

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Jornal do Comércio
O 7º Encontro Gaúcho de Urologia, promovido pela Sociedade Brasileira de Urologia, Seccional Rio Grande do Sul, em outubro, na cidade de Gramado, abordará o impacto de doenças como Parkinson, Alzheimer e AVC sobre a bexiga. O evento receberá o médico mexicano Immer Noyola Ávila, que levará ao evento uma inovação: um modelo físico — chamado dummy — que reproduz com precisão a inserção de cateteres na bexiga e no intestino, permitindo que os médicos visualizem, em tempo real, o que acontece nos gráficos do exame chamado urodinâmica.

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