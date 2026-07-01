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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Julho de 2026 às 18:00

Telefones fixos estão em declínio no mundo

Operadora Elisa anunciou o fim do serviço na Finlândia nesta semana

Operadora Elisa anunciou o fim do serviço na Finlândia nesta semana

JADE SILPO / AFP
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Mauro Belo Schneider, interino

A maior operadora de telefonia fixa da Finlândia, a Elisa, anunciou, nesta semana, o fim do serviço no País por falta de demanda. Antigamente, custava caro comprar uma linha telefônica, mas tinha até fila de espera. A expansão no Brasil acelerou após a privatização do Sistema Telebrás, em 1998, quando a fila desapareceu e o número de acessos cresceu, até atingir 44,1 milhões de linhas em serviço em 2014, recorde histórico, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

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