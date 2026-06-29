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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Junho de 2026 às 18:35

O restaurante que conquistou Gianecchini em Porto Alegre

Reynaldo Gianecchini no restaurante Cantina Toscana

Reynaldo Gianecchini no restaurante Cantina Toscana

Cantina Toscana/Divulgação/JC
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JC
JC
Mauro Belo Schneider, interino

Durante sua passagem por Porto Alegre, na semana passada, para apresentar a peça Um Dia Muito Especial, o ator Reynaldo Gianecchini e os demais membros do elenco conheceram o restaurante Cantina Toscana, no bairro Vila Assunção, na Zona Sul de Porto Alegre. Conforme os empreendedores do local, “Gianecchini se apaixonou pelo tiramisù”. A cantina realmente encanta quem passa por lá por sua decoração aconchegante, rústica e que faz o cliente achar que está em uma cidade italiana. 

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