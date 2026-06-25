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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 25 de Junho de 2026 às 18:20

Nova Petrópolis ficou coberta de branco

Francis Jonas Limberger/Prefeitura de Nova Petrópolis/Divulgação/JC
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Fernando Albrecht
A paisagem capturada esta semana no interior de Nova Petrópolis será recorrente, segundo as previsões de vários órgãos de meteorologia. A amostra dos primeiros dias de inverno (oficial) dá conta de que os comerciantes, principalmente do setor de vestuário, terão dias melhores neste inverno.
 

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