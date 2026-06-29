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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Junho de 2026 às 00:25

Marketing ligado

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Jornal do Comércio
Com o sucesso do filme Toy Story 5, as lojas aproveitam para apostar em produtos do Woody, Buzz, Jessie e turma. Ao sair do cinema do Praia de Belas, a marca Melissa destaca na vitrine botas temáticas e a Superlegal tem uma variedade de brinquedos dos personagens.

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