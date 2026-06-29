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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Junho de 2026 às 00:25

Marketing ligado II

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Jornal do Comércio
Outro filme que inspira produtos há anos é o do bruxo Harry Potter. Agora, a Cacau Show tem um chocolate com sabor de cerveja amanteigada. A iguaria, em forma de bebida, faz o maior sucesso nos parques da Universal, em Orlando.

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