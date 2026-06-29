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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Junho de 2026 às 00:25

H&M

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Jornal do Comércio
A loja da H&M, que abriu recentemente no Praia de Belas e no Iguatemi, em Porto Alegre, tem atraído grande público. Os preços das peças para adultos ficam na média das concorrentes, mas as araras de promoção com roupas infantis estão imperdíveis. Há moletons para o inverno, por exemplo, com detalhes e estampas pouco vistas no Brasil, a partir de R$ 19,90. Mais em conta que a Shein.

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