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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Junho de 2026 às 00:25

Box da Copa

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Jornal do Comércio
Padarias, confeitarias e até grandes redes resgataram uma moda dos tempos de pandemia de Covid-19 para esta Copa do Mundo: caixas de guloseimas para curtir em casa. Com esse frio, é uma baita opção.

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