Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Junho de 2026 às 00:25

Garrafa térmica gigante no museu

Termolar instalou réplica da R-Evolution de forma permanente em Buenos Aires

Termolar instalou réplica da R-Evolution de forma permanente em Buenos Aires

/Termolar/Divulgação/JC
Compartilhe:
Jornal do Comércio
A Termolar marcou presença no primeiro Mundial de la Yerba Mate, realizado entre os dias 5 e 7 de junho, em Buenos Aires, na Argentina, com iniciativas que reforçam sua conexão histórica com a cultura do mate. A marca instalou uma réplica gigante da garrafa térmica R-Evolution, que passa a integrar permanentemente o acervo do Museo del Mate. A réplica tem 4,5 metros de altura.

Notícias relacionadas