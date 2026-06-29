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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Junho de 2026 às 00:25

Voluntariado da Braskem

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Jornal do Comércio
A edição 2026 da WeCare, iniciativa global do Programa de Voluntariado da Braskem, mobilizou 20 integrantes da companhia para uma obra de revitalização da horta comunitária da Escola Estadual de Ensino Fundamental Barão de Teresópolis, de Nova Santa Rita. A estrutura ajuda na merenda de 160 alunos.

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