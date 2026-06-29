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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Junho de 2026 às 00:25

Ling palestrante

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Jornal do Comércio
William Ling ministrará, pela primeira vez, um programa de imersão. A iniciativa, voltada a empresários, empreendedores, gestores e executivos, contará com 10 horas de conversas, abordando assuntos que passam por como calibrar risco e oportunidade, sucessão, legado e propósito. Os encontros acontecem nos dias 15 e 16 de setembro, no Instituto Ling, em Porto Alegre.

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