Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Junho de 2026 às 00:25

Orgulho LGBT no Daer

Servidores pintam cores do Orgulho LGBT+ nos corrimãos da rampa

Servidores pintam cores do Orgulho LGBT+ nos corrimãos da rampa

/Daer/Divulgação/JC
Compartilhe:
Jornal do Comércio
As cores que simbolizam o Orgulho LGBT foram pintadas nos corrimãos da rampa de acesso à sede do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) em ato simbólico no mês que marca a luta por direitos civis para essa população. A ação, promovida pelo Comitê de Equidade, reuniu servidores e estagiários do Daer e de outros órgãos que também atuam no prédio da Capital.

Notícias relacionadas