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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Junho de 2026 às 00:25

Vaias para a IA

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Jornal do Comércio
Enquanto a Inteligência Artificial é celebrada por muitos, aumenta o grupo de pessoas contrárias à tecnologia. Nos Estados Unidos, durante as formaturas, quando alguém cita a ferramenta, é vaiado. Isso ocorreu, recentemente, na Universidade da Flórida Central, na hora em que a executiva do setor imobiliário Gloria Caulfield fez um discurso aos formandos e chamou a IA de "a próxima Revolução Industrial". O mesmo ocorreu na Universidade do Arizona e na Universidade Estadual do Meio do Tennessee.

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