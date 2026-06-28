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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 28 de Junho de 2026 às 18:10

Até carro é flagrado em Porto Alegre vestido de Brasil

Carro foi enfeitado para a Copa do Mundo

Carro foi enfeitado para a Copa do Mundo

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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JC
JC
Mauro Belo Schneider, interino 

Na medida em que o Brasil avança com boa performance na Copa do Mundo, a torcida se empolga a investir em acessórios para torcer. Grande parte da população comprou camisetas verde-amarela este ano, assim como adereços, incluindo tiaras, óculos e bótons temáticos. Os mais fanáticos chegam a enfeitar até o carro, como esse da foto, flagrado em Porto Alegre.

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