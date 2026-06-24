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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 24 de Junho de 2026 às 18:14

Invasão festiva do presidente da OAB/RS na França

claudio lamachia/arquivo pessoal/JC
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Fernando Albrecht
O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, participou de uma invasão. Em visita à França, foi um dos tantos que se juntaram ao evento de aniversário da invasão da Normandia, na costa da França, pelas forças aliadas, o chamado Dia D, de 6 de junho de 1944, episódio que acelerou o fim da II Guerra Mundial e a rendição da Alemanha um ano depois da invasão da França. Na imagem, Lamachia está com um veterano sobrevivente do Dia D.

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