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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 23 de Junho de 2026 às 18:46

Gilberto Schwartsmann receberá Medalha Raquel de Queiroz

Sérgio de Paula Ramos

Sérgio de Paula Ramos

Sérgio de Paula Ramos/Divulgação/JC
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Fernando Albrecht
A Academia Brasileira de Letras informou ao médico e escritor Gilberto Schwartsmann que, no dia 23 de julho, no jantar de aniversário da instituição, ele receberá junto com outros poucos notáveis a Medalha Raquel de Queiroz, como reconhecimento pela sua trajetória cultural e literária. É uma notícia maravilhosa para ele e para o Rio Grande do Sul. Quem sabe o passo seguinte será torná-lo o mais novo Imortal da ABL?

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