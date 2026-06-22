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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 22 de Junho de 2026 às 18:13

A onça preta do Gramadozoo

HALDER RAMOS/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
E não é que a onça preta do Gramadozoo está jogando um bolão? Além de jogar futebol, as onças do zoológico estão estimulando a interpretação de palpites para os resultados dos jogos da seleção brasileira no Mundial de futebol. A equipe coloca iscas de carne em duas caixas, uma com a bandeira do Brasil e na outra a do país adversário. O animal é estimulado a empurrar a bola para as caixas. Nas duas primeiras partidas, a onça não empurrou a bola para a caixa Brasil.

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