Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 21 de Junho de 2026 às 21:40

Feiras de rua continuam imbatíveis

Porto Alegre realiza sete feiras ecológicas e 32 feiras modelo atualmente

Porto Alegre realiza sete feiras ecológicas e 32 feiras modelo atualmente

/Mauro Belo Schneider/Especial/JC
Compartilhe:
Jornal do Comércio
Porto Alegre realiza sete feiras ecológicas e 32 feiras modelo atualmente. E, apesar da expansão das redes de supermercados pela cidade e do e-commerce, elas continuam imbatíveis. Seja pelo preço, pela variedade, mas muito mais pela experiência e pelas conexões. É na feira que o frequentador tem contato direto com o produtor e é onde pode receber uma explicação sobre a diferença entre o cogumelo Paris e o Portobello. Claro que ainda tem o pastel e o caldo de cana.

Notícias relacionadas