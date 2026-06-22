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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 22 de Junho de 2026 às 00:25

Feiras de Porto Alegre continuam imbatíveis

Porto Alegre realiza sete feiras ecológicas e 32 feiras modelo atualmente

Porto Alegre realiza sete feiras ecológicas e 32 feiras modelo atualmente

/Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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JC
JC
Mauro Belo Schneider, interino

Porto Alegre realiza sete feiras ecológicas e 32 feiras modelo atualmente. E, apesar da expansão das redes de supermercados pela cidade e do e-commerce, elas continuam imbatíveis. Seja pelo preço, pela variedade, mas muito mais pela experiência. É na feira que o frequentador tem contato direto com o produtor e é onde pode receber uma explicação sobre a diferença entre o cogumelo Paris e o Portobello.

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