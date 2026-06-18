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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 18 de Junho de 2026 às 17:53

O destino das estátuas da pracinha do Rosário

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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Fernando Albrecht
Os afluentes do Guaíba mereceram um belo conjunto de estátuas que ficaram décadas na Praça Dom Sebastião, a pracinha do Colégio Rosário. Lá foram admiradas por nativos e visitantes, até a chegada dos tempos do reinado dos porcalhões, os pichadores especialistas em desfigurar a cidade, vandalizando monumentos e tudo que é belo que aparece na sua frente. Por isso, a prefeitura foi obrigada a transferir o conjunto para os jardins da Hidráulica Moinhos de Vento, onde estão seguras e despejando suas águas simbolicamente no nosso rio, que teimam em chamar de lago. Recentemente, foram limpas e revitalizadas.

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