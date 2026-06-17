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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 17 de Junho de 2026 às 18:00

A turbinada nas operações do Mercado Público

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
De um tempo para cá, o Mercado Público de Porto Alegre tem sofrido uma turbinada nas operações. O segundo andar que se ressentia de movimento mais consistente agora conta com várias operações gastronômicas diferenciadas. E o espaço para eventos do térreo tem recebido atenção de entidades e empresas. Na terca-feira, por exemplo, uma plateia da terceira idade encantou-se com um cantor de repertório romântico. 

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