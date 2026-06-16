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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 16 de Junho de 2026 às 18:19

A volta do tradicional Baile de Debutantes de Gramado

Sociedade Recreio Gramadense/Divulgação/JC
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Fernando Albrecht
Após quase 30 anos, a Sociedade Recreio Gramadense retomará o seu tradicional Baile de Debutantes, reunindo jovens, famílias e a comunidade em uma noite que promete celebrar histórias, memórias e novos começos. Marcado para o dia 17 de outubro de 2026, o evento faz parte de uma iniciativa da atual gestão da entidade, presidida por Gabriela Michaelsen, que busca resgatar uma tradição que nos velhos tempos era assunto central das colunas sociais em todo o Estado.

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