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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Junho de 2026 às 18:09

A laranjeira da avenida Ijuí é um milagre de sobrevivência: a

Gilberto Jasper/Divulgação/JC
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Fernando Albrecht
Em plena avenida Ijuí esta frondosa laranjeira resiste ao avanço do cimento carregadinha de frutos.  É muito difícil ver árvores frutíferas na cidade grande sem que alguém a tenha saqueado. 

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