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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Junho de 2026 às 00:25

Compra de móveis pela internet

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Jornal do Comércio
Por falar em compras pela internet, um pegadinha é a aquisição de móveis de madeira. Os preços parecem mais em conta, mas os produtos chegam desmontados. É preciso calcular o valor da contratação da montagem, aí, muitas vezes, dá elas por elas.

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