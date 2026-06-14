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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Junho de 2026 às 16:48

Quando o Theatro São Pedro tinha um prédio gêmeo

Tela de pintura a óleo, de autor desconhecido, retrata os prédios gêmeos na Praça da Matriz

Tela de pintura a óleo, de autor desconhecido, retrata os prédios gêmeos na Praça da Matriz

TÂNIA MEINERZ/JC
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Fernando Albrecht
Mauro Belo Schneider, interino

Antigamente, Porto Alegre era uma cidade conhecida por suas construções gêmeas. Um dos casos era o Theatro São Pedro, no Centro Histórico, com o Tribunal de Justiça, que tinha as mesmas características do reduto cultural. Um incêndio, no começo dos anos 1950, deu lugar ao projeto que existe até hoje. Outros casos de edifícios gêmeos na cidade são o do Margs e do antigo Correios, além das construções no bairro IAPI. A imagem acima, de autor desconhecido, integra a exposição "Theatro São Pedro para sempre", no Multipalco Eva Sopher.  

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